جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم وحدات "سكن مصر" لحاجزيها

يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس عبدالرءوف الغيطي، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر لحاجزيها بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، في أيام محددة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 181، اليوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 182، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 196، يوم الأربعاء 29/5/2024.

وأضاف الغيطى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.