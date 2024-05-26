إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في إنقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة

شهدت مدينة المنيا الجديدة، خلال الساعات الماضية، انقلاب سيارة ملاكي، نتج عنها إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام الحي السابع بمدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمون في محافظة أسيوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

السرعة الزائدة السبب في الحادث

كشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة من قبل سائق السيارة، تم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وأُزيلت آثار الحادث وتم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.