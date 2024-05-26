محافظ الفيوم يتابع أعمال الإطفاء والإخلاء فى حريق مصنع الشحوم والزيوت

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، أعمال الإطفاء والإخلاء بموقع الحريق الذي اندلع بمصنع للزيوت والشحوم بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، للإطمئنان على سلامة المواطنين، والوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وسالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وياسر جمعة رئيس منطقة كوم أوشيم الصناعية.

قال الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن حريقاً قد اندلع بمصنع للزيوت والشحوم بالمرحلة الثانية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وفور علم المحافظ، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإطفاء والإخلاء، حيث هرعت قوات الحماية المدنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء التابعة للجيش والشرطة، إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

المتابعة المستمرة

وأكد الأنصاري، ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية، للحفاظ على سلامة العاملين بهذه المنشآت، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لجميع العمال، لضمان سلامتهم والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وكان قد أصيب مواطنان في الحريق االذى شب بمصنع شحوم السيارات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وإخماد النيران والسيطرة علي الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق بمصنع لزيوت السيارات بالمنطقة الصناعية، بكوم أوشيم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين ان حريق شب بمصنع شحم السيارات بالمنطقة الصناعية الاولي، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران و أسفر الحريق عن اصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

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