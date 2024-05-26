العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في البحيرة

عثر أهالي قرية صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة ربة منزل، مذبوحة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الأهالي على جثة ربة منزل داخل منزلها وبها إصابات بالرقبة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدواربمحافظة البحيرة، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعي سمر.ر.ح، 32 عاما، مقيمة قرية صيرة التابعة لذات المركز.

كشف غموض مقتل سيدة بالبحيرة

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



