معلومات عن جولة رفات القديس فرنسيس الأسيزي في كنائس الكاثوليك

شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الخميس الماضى، القداس الإلهى الاحتفالى بمناسبة استقبال «رهبنة الإخوة الأصاغر» لرفات القديس فرنسيس الآسيزى، بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، فى منطقة وسط البلد.

ترأس القداس الإلهى الاحتفالى الأساقفة نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، بالإضافة إلى عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبى القديس فرنسيس الآسيزى.

تخلل القداس العديد من الأناشيد الروحية من كورال سان جوزيف، بقيادة الأب بطرس دانيال، كما قدم السفير البابوى فى العظة حول «القديس فرنسيس الآسيزى وحياته»، مؤكداً أنه يمكن أن يحتذى بقصته وحياته فى الحياة اليومية للمسيحيين، مشيراً إلى أنه قديس معاصر، وواقعى، كما أنه عاش حياة التواضع والفقر.

وتمم رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، طقس مباركة رفات القديس فرنسيس الآسيزى، ليبدأ رحلته فى عدد من الكنائس، واختتم القداس الإلهى بكلمة من الأب مراد مجلع.

كما أعلن الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، أن الرفات المقدس، سيوجد فى مصر لمدة 12 يوماً، حيث سيزور عدداً من الكنائس، وأنه من المقرر أن يرافق الرفات، لزيارة بلاد العالم كله بمناسبة مرور ثمانمائة عام على جروحات القديس فرنسيس الآسيزى على جبل الفيرنا، ثم اختتمت فعاليات الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالى برفات القديس فرنسيس.