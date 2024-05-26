اليمن يرحب بقرار العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم العسكري على رفح الفلسطينية

رحبت الجمهورية اليمنية، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية، والمتضمن ضرورة الوقف الفوري للهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية.



وجددت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء اليمنية دعوتها إلى الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.



ودعت الوزارة، المجتمع الدولي عموما، ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار، ووضع حد للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ومن جهة أخرى، رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية، بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، القاضية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات، شنت إسرائيل هجوما على جنوب أفريقيا بسبب قرار المحكمة واعتبرت اتهامات جوهانسبيرغ لها بأنها "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

ورحبت جنوب أفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وقالت نشعر بقلق بالغ إزاء تقييد إسرائيل دخول مستويات ضرورية من المساعدات إلى غزة واستهداف المساعدات والبنية التحتية للمساعدات بشكل منهجي داخل غزة.

وصعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة، لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.

ويعد هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة.