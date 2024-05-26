تعاون زراعي مصري لبناني لتعزيز الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان واستمرارا لمتابعة الملفات التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بمكتبه بالعاصمة الادارية لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

تبادل المنتجات الزراعية

استعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانب اللبناني والمصري، ومنها صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل إلى لبنان الشقيق بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل.

ومن ناحية أخرى اشار الوزير اللبناني الى رغبته في الإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الامر، بالاضافة الى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات الى الجانب اللبناني.

حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصرى وبعض قيادات وزارتى الزراعة في البلدين.

الانشطة الزراعية

الجدير بالذكر انه خلال زيارته لمصر قام عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني يرافقه الدكتور ابرهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بزيارة الى محافظة بورسعيد، حيث اطلع على الانشطة الزراعية بالمحافظة وتفقد المزارع السمكية بها وكذلك سوق السمك بحضور بعض مسئولى وزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد.

و قام الوزير اللبناني بزيارة المفرخ السمكي بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية واطلع على انشطة المفرخ في تفريخ الجمبري والبلطي الاحمر والدنيس والقاروص واللوت، ثم بعد ذلك توجه الى مصنع سمرمون لتصنيع وتعبئة الاسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات الخاصة بتعبئة الاسماك من تدخين وتمليح وتعبئة، حيث يقوم المصنع بتصدير منتجاته الى مختلف الدول العربية والاوروبية.