إعلام إسرائيلي: القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل

أوضح إعلام إسرائيلي نقلًا عن مسؤولين أمنيين، أن القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأشار إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، إلى أنه حتى لو تم الاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب في غزة فإن إسرائيل ستستأنفها عند الضرورة.

ونوه إعلام إسرائيلي، بأن المسؤولون الأمنيون في إسرائيل يجمعون على أن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في الوقت الحالي أمر ضروري.