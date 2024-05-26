عاجل
الأولى منذ 4 أشهر.. تل أبيب تتعرض لرشقة صاروخية إعلام إسرائيلي: القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل السيسي يوجه بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إعلام إسرائيلي: القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أوضح إعلام إسرائيلي نقلًا عن مسؤولين أمنيين، أن القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

 

وأشار إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، إلى أنه حتى لو تم الاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب في غزة فإن إسرائيل ستستأنفها عند الضرورة.

 

ونوه إعلام إسرائيلي، بأن المسؤولون الأمنيون في إسرائيل يجمعون على أن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في الوقت الحالي أمر ضروري.

 

مواد متعلقة

بعد قرار "العدل الدولية".. الجيش الإسرائيلي يقلص قواته شرقي رفح ويسحب لواء جفعاتي

تأخر الطفل في الكلام.. أستاذة "صحة نفسية" تكشف الأسباب

مشروبات صحية لمواجهة الطقس الحار.. أبرزها عصير الأفوكادو والفراولة (فيديو)

أستاذ زراعة: لمصر رؤية واضحة بإحداث نمو زراعي متوازي مع الزيادة السكانية

أستاذ صحة عامة: 1.5 مليار شخص بالعالم مصابون بفرط واضطراب ضغط الدم

خبير أثري: معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" خير وسيلة للترويج السياحي

أستاذ علوم سياسية: مصر فرضت رؤيتها في إدخال الشاحنات اليوم لغزة

خبير سياسات دولية: موقف واشنطن الداعم للاحتلال جر أمريكا لعار حقيقي
الجريدة الورقية