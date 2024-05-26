مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في مركز دشنا بقنا

لقى عامل مصرعه أثناء قيامه بأعمال السباكة، متأثراً بصعق كهربائي في مركز دشنا شمال محافظة قنا .

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق هيئة الإسعاف بقنا يفيد بوفاة عامل يدعى محمود سليمان الراوي،٤١عاماً، من قرية الشيخ علي التابعة لمركز دشنا بقنا .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

انهار عليهم بئر.. ارتفاع ضحايا التنقيب عن الآثار بجبل نجع سعيد في قنا لـ 3 أشخاص

وعلى صعيدا اخر، ارتفع عدد ضحايا التنقيب عن الأثار، بجبل قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا لـ 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع 3 أشخاص إثر انهيار بئر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بجبل قرية نجع سعيد بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع رجب إبراهيم حجازي، يبلغ من العمر 38 عاما، وسعيد حلمي، يبلغ من العمر 32 عاما، وكارم محمود محمد، يبلغ من العمر 25 عاما، إثر انهيار بئر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بجبل قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

لقي مزارع مصرعه إثر طلق ناري خرج من مسدسه لحظة المعاينة بمنزله بقرية الحجيرات بقنا .

وتلقى اللواء مصطفى مبروك مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق هيئة الإسعاف، يفيد بمصرع ثروت عوض، وشهرته (الدولي)، ٥٥ عاماً، مزارع ، من ناحية الحجيرات نجع معلا، قد لقي حتفه بطلق ناري من مسدس بالخطأ أثناء معاينة السلاح النارى .

تم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة مشرحة مستشفى قنا العام ، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.