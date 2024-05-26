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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

الحملة التنشيطية
الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلن محافظ المنيا اللواء أسامه القاضي، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" اليوم الأحد، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين، بما يعزز صحة الأم والطفل، ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتوفير هذه الخدمات بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي. حيث تتم الحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتنقسم إلى مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو في إدارات (العدوة، وبني مزار، وسمالوط، وملوي، وديرمواس)، بينما تبدأ المرحلة الثانية من الأحد 2 يونيو حتى الخميس 6 يونيو في إدارات (المنيا، وأبوقرقاص، ومطاي، ومغاغة).

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز صحة الأسرة والمجتمع.

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