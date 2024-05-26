انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

أعلن محافظ المنيا اللواء أسامه القاضي، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" اليوم الأحد، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين، بما يعزز صحة الأم والطفل، ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتوفير هذه الخدمات بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي. حيث تتم الحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتنقسم إلى مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو في إدارات (العدوة، وبني مزار، وسمالوط، وملوي، وديرمواس)، بينما تبدأ المرحلة الثانية من الأحد 2 يونيو حتى الخميس 6 يونيو في إدارات (المنيا، وأبوقرقاص، ومطاي، ومغاغة).

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز صحة الأسرة والمجتمع.