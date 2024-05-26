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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنجاز تاريخي لمنتخب التجديف البارالمبي في كأس العالم بسويسرا

بوابة الوفد الإلكترونية

في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية، حقق المنتخب الوطني للتجديف البارالمبي ميدالية برونزية في بطولة كأس العالم للتجديف البارالمبي التي أقيمت في سويسرا، حيث تمكن ثنائي اللاعبين علي الزيني ومروة عبد العال من الحصول على المركز الثالث في سباق القارب الزوجي المختلط مسافة 2000 متر بزمن قدره 8:32.24.

هذه الميدالية البرونزية تعد أول ميدالية عالمية في تاريخ التجديف البارالمبي المصري، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرياضي في مصر.

من جانبه، هنأ الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ونائبه اللواء شريف القماطي وجميع أعضاء مجلس الإدارة اللاعبين علي الزيني ومروة عبد العال على هذا الإنجاز التاريخي، كما هنأوا المدربة سارة أشرف ورئيس البعثة اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للاتحاد على الجهود المبذولة في إعداد وتدريب المنتخب للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

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