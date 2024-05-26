هدوء في امتحان اللغة الإنجليزية للدبلومات الفنية بالإسماعيلية

وسط اجراءات امنية مشددة أدى طلاب الدبلومات الفنية بالإسماعيلية في جميع الشعب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية وذلك في ثاني ايام الامتحانات التي انطلقت امس وتستمر حتى الاسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل .

وأعرب الطلاب عن رضاءهم النسبي من مستوى امتحان اللغة الإنجليزية والذي تم اليوم على فترة واحدة بدأت في التاسعة وانتهت في الثانية عشر .

وتبدأ غدًا الإثنين اول امتحانات مواد التخصص لطلاب التعليم التجاري والصناعي والتكنولوجي والزراعي .

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 10893 طالب وطالبة موزعين على 47 لجنة على مستوى المحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي 4431 طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني التجاري 2874 طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني الزراعي 3588 طالب وطالبة.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية طالب بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية العام الدراسي 2023/2024

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أعلنت انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية العام الدراسي 2023/2024، كما تم انتهاء مسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية من الأشراف والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتي يبلغ عددها ٣٣ استراحة (رجال-سيدات) موزعين على مستوى الإدارات التعليمية، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، التطوير التكنولوجي، الإحصاء، عضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية.

وشكلت لجنه ثلاثية للمتابعة مُشكَّلة من مدير عام التعليم الفني وعدد اثنين من الخبراء بالتعليم الفني بالمديرية.