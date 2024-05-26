الأحد 26 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد إعادة حلقة أحمد العوضي وأسرة مسلسل "حق عرب" في "واحد من الناس"

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض قناة الحياة، في العاشرة مساء اليوم، الأحد، وغدٍ الاثنين، إعادة لحلقة النجم أحمد العوضي وأسرة مسلسل "حق عرب"، في حلقة خاصة واستثنائية في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي.

الحلقة تضم نجوم العمل دينا فؤاد، وفاء عامر، سلوى عثمان، عايدة فهمي، أحمد صيام، وفاء مكي، إبراهيم السمان، منير مكرم، نهى عادل. 

وفي ختام الحلقة حرص الإعلامي عمرو الليثي على إقامة احتفالية خاصة بنجوم العمل وأيضا عيد ميلاد الفنانة الكبيرة وفاء عامر وسط فرحة ونجوم العمل. 

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" اليوم الجمعة، في العاشرة مساء عبر شاشة "الحياة".                                        

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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