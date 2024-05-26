الجامعة العربية تحتفي بالذكرى الستين لقمة منظمة الوحدة الإفريقية بالقاهرة

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية والاتحاد الإفريقي، احتفالا خاصا، بمناسبة الذكرى الستين لقمة منظمة الوحدة الإفريقية، التي عقدت في القاهرة عام 1964، وذلك تحت عنوان "رحلة الستين عاما في إفريقيا: من إنهاء الاستعمار إلى التكامل"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.



ويشارك في الفعالية السفير خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية بالجامعة العربية، ونائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، ومساعد مدير ديوان رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي تورديتا راتيباي، ومحمدو لبرنج سفير الكاميرون لدى مصر عميد السفراء الأفارقة.



وتتناول الاحتفالية عددا من الجلسات لمناقشة موضوعات مختلفة منها: "من إنهاء الاستعمار إلى التكامل: إنجازات إفريقيا منذ القاهرة 1964 والطريق إلى الأمام"، كما تتضمن الفعالية جلسة بعنوان "نموذج جديد للتنمية في إفريقيا: اغتنام الفرص والتغلب على التحديات"، فضلا عن جلسة أخرى بعنوان "معالجة تحديات السلام والأمن المعقدة"، وثالثة لمناقشة سبل "بناء السلام واستدامته وسط التحولات الاستراتيجية والتهديدات والتحديات الأمنية الملحة في إفريقيا".



وتناقش الفعالية التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه القارة، وتشمل التهديدات والصراع المسلح والإرهاب وتغير المناخ وغيرها.

وتستعرض الفعالية سبل مواجهة هذه التحديات، حيث تحتاج إفريقيا، بدعم من شركائها، إلى اعتماد أساليب جديدة ونشر أدوات جديدة تناسب الغرض من بيئة التهديد المتغيرة باستمرار.



وتتناول الفعالية كذلك استعراضا للجهود الحالية التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمعالجة بيئة التهديد المعقدة التي تواجه القارة، والأساليب الجديدة لتعزيز السلام والحفاظ عليه وبنائه وسبل تحقيق الأمن والتنمية في القارة، فضلا عن الأساليب الجديدة التي ينبغي للاتحاد الإفريقي أن يتبناها، والأساليب المشتركة التي ينبغي للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية اتباعها في تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية.