طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والفيزياء بالمنوفية

يؤدي طلاب الدبلومات الفنية بشعبها المختلفة، بمحافظة المنوفية، امتحانات اليوم الثاني من امتحانات الدبلومات لنهاية العام الدراسي 2024/2023، داخل 125 لجنة استقبلت 36 ألف و 675 طالب وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بجميع الادارات التعليمية علي مستوي محافظة المنوفية، منهم 21 ألف 666 طالب بالتعليم الصناعي ثلاث سنوات ومهني، ومزدوج، و319 طالب بالصناعي خمس سنوات، و12 ألف و 426 بالتعليم التجاري 3 سنوات، و 264 بالتعليم التجاري 5 سنوات، و 1692 بالتعليم الزراعي، و 308 بالتعليم الفندقي .

وبدأت الامتحانات النظرية، أمس السبت 25 مايو وتنتهي 6 يونيو المقبل، بينما تبدأ امتحانات العملي يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وتابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024 من داخل غرفة عمليات الرئيسية بالمديرية، والغرفة على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية .

وأكد الفولي، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى مدار اليوم ،مع جميع غرف عمليات الإدارات ، والمحافظة والوزارة ، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها (125) لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأوضح أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء، مؤكدً أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكوي من شأنها تعكير صفو الامتحانات حتى الآن .

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والفندقية، ليوم الأحد امتحان اللغة الأجنبية الأولى، الإنجليزي، من الساعة 9:00 حتى الساعة 12:00، كما يؤدي طلاب دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات، امتحان مادة الفيزياء العامة من الساعة 9:00 حتى الساعة 11:30.

منع دخول المحمول والحبس والغرامة لمنتحل صفة طالب داخل اللجان



وشدد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على منع دخول المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش بين الطلاب، محذرًا من دخول المحمول مع المراقبين أو الملاحظين، وأنه لا يسمح بدخول المحمول إلا مع رئيس اللجنة فقط، شرط أن يكون تليفون من النوع القديم، ليس به كاميرا.

ووجه وكيل الوزارة، رؤساء اللجان والمراقبين بالتأكد من هوية مؤدي الامتحان، قبل بدء اللجنة عن طريق بطاقة الرقم القومي، وفي حالة ضبط أي طالب يؤدي الامتحان مكان آخر، أو ينتحل صفة الطالب، سيعرض نفسه للحبس والغرامة وتطبيق الإجراءات القانونية عليه، وضرورة وجود الزائرة الصحية داخل كل لجنة امتحانية وتوفير مياه الشرب وتشغيل المراوح، داخل اللجان نظرا لارتفاع درجات الحرارة بمحافظة المنوفية.