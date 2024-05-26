بلدية المحلة يواجه طلائع الجيش للهروب من دائرة الهبوط في الدوري الممتاز

يلتقي فريق طلائع الجيش أمام نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري الممتاز.

وتعول جماهير بلدية المحلة آمالاً كبيرة على أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للهروب من القاع والتواجد في المنظقة الدافئة.

ووعلى الجانب الآخر، يتطلع فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني للفوز واستعادة نغمة الانتصارات وتحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ10 في جدول الدورى برصيد 30 نقطة، بينما يقبع البلدية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.