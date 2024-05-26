تنمية الصحراء.. مفتاح الأمن الغذائي المصري

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى الخير يمثل أحد أهم مشاريع الاستصلاح والتنمية الزراعية الكبرى في مصر.

الأمن الغذائي المصري

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي المصري وتعزيز التنمية المستدامة، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الصحراء، إلى جانب التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية.

تشمل الاستراتيجية أيضًا تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الزراعي وإيجاد حلول للقضايا المستجدة، ويُعد مشروع توشكى الخير نموذجًا رائدًا لتنمية الصحراء وتحقيق الأمن الغذائي، ويُساهم في خلق مجتمعات تنموية متكاملة.

ومشروع توشكى الخير هو مشروع استراتيجي هام لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتواجه الزراعة المصرية تحديات كبيرة، ولكن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تهدف إلى معالجتها، وتشمل الاستراتيجية التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية، وتطوير البنية التحتية، وإيجاد حلول للقضايا المستجدة.

ويُعد مشروع توشكى الخير نموذجًا رائدًا لتنمية الصحراء وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية محور التوسع الأفقي كأحد أهم محاور استراتيجية الأمن الغذائي في مصر.

يهدف هذا المحور إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ودعم ملف التصنيع الزراعي، مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.

استصلاح الصحراء

واجهت الدولة المصرية تحديات كبيرة في تنفيذ خطة استصلاح الصحراء، من أهمها ندرة الموارد المائية، وضعف البنية التحتية، وصعوبة التضاريس، والظروف المناخية غير المواتية، ونقص المعلومات حول خرائط الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك التكلفة المالية الضخمة.

واتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لدعم مشروع الاستصلاح، من أهمها توفير التمويل، إجراء دراسات حصر وتصنيف التربة، وتطوير البنية التحتية، وإيجاد مصادر مياه غير تقليدية، والتوسع في منظومة الصوامع والتخزين.