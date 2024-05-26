مصر تُعزز الأمن الغذائي وتُوسع الرقعة الزراعية.. جهود حثيثة ودعم غير مسبوق

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام الدولة المصرية بأمنها الغذائي، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة أي أزمات متعلقة بالمياه والموارد المائية.

توسيع الرقعة الزراعية

وتشمل هذه الخطوات، توسيع الرقعة الزراعية، حيث تم إضافة مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، مع انتشار مشاريع زراعية متنوعة في جميع أنحاء مصر، ولم تعد الزراعة تقتصر على محيط وادي النيل فقط، وتم استصلاح 300 ألف فدان في توشك، حيث تعد منطقة واعدة ذات إمكانيات كبيرة للإنتاج الزراعي.

كما تشمل الخطوات استخدام التكنولوجيا الحديث: تطوير الزراعة وتقديم تقاوي ذات إنتاجية عالية للمزارعين، وزيادة المساحات المزروعة بتوجيهات من الرئيس السيسي، تُبذل جهود مستمرة من قبل وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة، وتوعية المزارعين وإرشادهم، لضمان أفضل الممارسات الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وحظيت جهود مصر الزراعية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث تُثمن خططها لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتُترجم هذه الجهود إلى فوائد ملموسة على أرض الواقع، تشمل زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف أنحاء مصر، خاصة في المناطق الريفية، وزيادة الصادرات الزراعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، و زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة.

ولم تقتصر الجهود الحكومية على توسيع الرقعة الزراعية، بل شملت أيضًا دعم المزارعين، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح في هذا الموسم.

وتُؤكد هذه الخطوات حرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، إيمانًا منها بأهمية الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

مشروع محطات رفع المياه:

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى.

واستمع الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، لشرح مفصل حول هذه المحطات من اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ هذا المشروع، حيث قال إنه تم تنفيذ عدد 2 محطة رفع مياه رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترا بعدد 22 مجموعة رفع مياه بإجمالي طاقة 11 مليونا و300 ألف متر مكعب.

وأضاف أنه يتم تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بعد، حيث تتكون المحطة الأولى من عدد 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6 ملايين و300 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتكون المحطة الثانية من عدد 10 مجموعات رفع مياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا.

وأوضح أن المحطات تقوم بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100 ألف فدان في المرحلة الثانية وتكفي لزراعة من 40 إلى 60 ألف فدان في المرحلة المستقبلية.