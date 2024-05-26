خلافات الجيرة .. إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة أبناء العمومة بالعسيرات

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة المركز برش خرطوش بالصدر والبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "احمد . ح . د" 29 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالصدر والبطن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"بسام . ر . ع . ح" 38 سنة عامل .

وطرف ثان "التعلب . ف . ع . ح" 46 سنة عامل وشقيقه "محمد . ف . ع . ح" 30 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

مكافحة جرائم الأموال العامة

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شخص بالمعاش بتهمة النصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "حمدي . م . ا . ع" 45 سنة صاحب مكتب إستيراد خاص وعدد " 7 " آخرين يقيمون دائرة مركز المنشاه بتضررهم من "السيد . ا . ح . ع" 66 سنة بالمعاش ومقيم دائرة مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 4.490.000 أربعه ملايين وأربعمائة وتسعون ألف جنيه ] بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد .