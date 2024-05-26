بيونج يانج تحذر واشنطن وسول من انتهاك سيادتها وأمنها

أتهمت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بتكثيف أنشطة الاستطلاع حول الحدود بين الكوريتين، محذرة من تحركها في حال تم انتهاك سيادة البلاد وأمنها.



وقال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم جانج إيل- حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية- إن نحو 16 من طائرات الاستطلاع الاستراتيجية من طراز "أر سي-135" و"يو- 2 إس" وطائرة بدون طيار من طراز "إر كيو-4 بي" قد حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين 13 و24 مايو الجاري.



كما اتهم البحرية وخفر السواحل في كوريا الجنوبية بتعزيز التوتر العسكري، من خلال تكثيف أنشطة الدوريات وانتهاك الحدود البحرية بشكل متزايد.

وانتقد كيم أيضا المنشورات الدعائية المرسلة بالبالونات من كوريا الجنوبية، وقال إنها تعد استفزازا خطيرا يمكن استخدامه لغرض عسكري محدد.



وأضاف: "قامت مختلف وسائل التجسس الجوي التابعة للولايات المتحدة والقوات الجوية الكورية الجنوبية بتكثيف تجسسها الجوي العدائي ضد كوريا الشعبية الديمقراطية في الآونة الأخيرة، ولهذا ستتم حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح بقوة للدفاع عن النفس".

وتابع أن هذا التجسس العسكري العدائي، إلى جانب التدريبات العسكرية المختلفة، أصبح السبب الجذري للتوترات العسكرية الإقليمية المتصاعدة باستمرار، محذرا من اتخاذ بلاده الإجراء العسكري اللازم للدفاع عن سيادتها وأمنها.

