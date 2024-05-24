كوريا الجنوبية تعزز إنتاج الرقائق المحلي بدعم بقيمة 19 مليار دولار

تعد كوريا الجنوبية أحدث دولة تدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية بطريقة كبيرة. إنها تحاول الحفاظ على قدرتها التنافسية مع أمثال الولايات المتحدة والصين وتايوان بمساعدة حزمة دعم بقيمة 26 تريليون وون (19 مليار دولار).

ستمدد البلاد الإعفاءات الضريبية التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام وستقدم الدعم المالي لشركات صناعة الرقائق من خلال بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وسط الطلب الكبير على الرقائق لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي واحتياجات الحوسبة الأخرى، شهدت كوريا الجنوبية ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 56% في أبريل مقارنة بالعام السابق. وذلك على الرغم من المنافسة الشرسة من شركات مثل Intel وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TMSC). وقالت شركة SK Hynix إنها ستعزز قدرتها على تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية باستثمار إضافي قدره 14.6 مليار دولار، في حين استبدلت سامسونج الشركة الرائدة في قسم أشباه الموصلات في محاولة لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

يمكن أن تساعد تحركات كوريا الجنوبية في مواكبة الولايات المتحدة، التي تحاول زيادة إنتاج الرقائق المحلي لتقليل اعتمادها على الواردات. ومن خلال قانون تشيبس، تدعم الولايات المتحدة الشركات المصنعة مثل إنتل، وجلوبال فاوندريز، وTMSC. وتصادف أن شركة سامسونج هي واحدة من أكبر المستفيدين من إعانة قانون تشيبس، التي تتلقى ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في هيئة تمويل فيدرالي لإنشاء مصنع جديد لأشباه الموصلات في تكساس.