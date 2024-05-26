خبير مالي يتوقع صعود مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستوى 28000 نقطة، مدعوما بمشتريات المستثمرين.

كما تتوقع أن تكون مستويات المقاومة عند منطقة 27200 نقطة، كمستوى أول ومستوى 27500 نقطة مستوى ثان....كما تتوقع أيضا أن تكون نقاط الدعم عند مستوى 26300 نقطة .

كانت مؤشرات البورصة قد شهدت خلال الجلسات القليلة الماضية اداءها المتباين بين الصعود والهبوط، متأثرة باستمرار عمليات بيعية مكثفة قادتها مؤسسات محلية، بعد قيامها بتسييل جزء من محافظها وتوجيهها إلى أدوات الدين أذون خزانه وسندات.

كما شهدت الجلسات تراجعات في حجم السيولة ومتوسطات قيم التداولات اليومية، بسبب تصاعد وثيرة المخاوف بسبب التوترات العسكرية في المنطقة.

رغم تراجع حجم السيولة وتباين أداء المؤشرات إلا أن عدد من القطاعات شهدت ارتفاعات ملموسة يتصدرها القطاع العقاري، والبتروكيماويات، بعد وصول الأسهم إلى مستويات متدنية، من الأسعار، مما جعلها مصدرا لاقتناص الفرص.