تفاصيل وموعد انطلاق العرض المسرحي "الحلم حلاوة"

يستعد المسرح القومي للطفل التابع للبيت الفني للمسرح والذي يديره الفنان عادل الكومي، لاستقبال عرض "الحلم حلاوة" من إخراج مي مهاب، وذلك الشهر المقبل.

قصة العرض المسرحي الحلم حلاوة

وتدور أحداث العرض حول الطفلة هالة التي تحلم بامتلاك عروسة المولد، وتعلم بصعوبة تحقيق هذا الحلم حيث إنها فقيرة ولا تمتلك مالا كي تشتري عروسة المولد، وتتمنى تلك الطفلة أن يكون لديها الكثير من المال والملابس وتعتقد أنها إن امتلكت تلك الأشياء ستكون في منتهي السعادة.

وبعد تلتقي هالة عروسة المولد التي تأخذها إلي العالم الموازي وتعيش هناك تجربة فريدة تتعلم منها الكثير وتعرف ما هو المعنى الحقيقي للسعادة، وأن كل واحد فينا لديه الكثير من الأشياء الذي لا يعرف قيمتها، لأن دائمًا نبحث عن الأشياء التي لا نمتلكها.

تفاصيل مسرحية الحلم حلاوة

تقديم العرض ضمن الخطة التي أعلنها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في مؤتمر المسرح المصري العام الماضي، والذي أقيم في الأول من يناير على المسرح القومي بالعتبة، والعرض من إنتاج المسرح القومي للأطفال، بقيادة الفنان عادل الكومي.

أبطال مسرحية الحلم حلاوة

يشارك في بطولة العرض مارتينا عادل، وأحمد صبري غباشي، وحور أحمد، وعلي كمالو، وسامر المنياوي، ومحمد خليل، ومحمد الشربيني، وخالد نجيب، وأحمد أبو الحسن، وعلي عماد، ودعاء حسام الدين، ومحمود البيتار، ومحمد شلقامي، وريم طارق، ومحمد سعيد، وياسمين علاء.

يذكر أن العرض، موسيقى وألحان هاني عبدالناصر، أشعار طارق علي، ديكور وأزياء وعرائس للدكتور فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عفيفي.