فراشات الجياد يحصدن ذهبيات جمباز الجمهورية

حصد نادى اصحاب الجياد عدد من الميداليات الذهبية في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ٨ سنوات (فردي آنسات ) المقامة بالقاهرة بصالة نادي اتحاد الشرطة بفرع الدارسة الروتيشن الثاني وقد جاءت النتائج كالتالى. اللاعبة / تاليا امين السيد امين ، حصلت علي المركز الأول والميدالية الذهبية واللاعبة / تاليا محمد عبدالله يونس ، حصلت علي المركز الأول والميدالية الذهبية و ⁠اللاعبة / حبيبة محمد حمدي كمال ، حصلت علي المركز الاول والميدالية الذهبية واللاعبة / رقية احم عباس سيد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و⁠اللاعبة / ريتال احمد محمود السيد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و⁠اللاعبة / عائشة احمد بسام محمد ، حصلت علي المستوى الاول والميدالية الذهبية و ⁠اللاعبة / فريدة عبدالرحمن حربي محمد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و⁠اللاعبة / فريدة علي سعيد علي ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

٩. ⁠اللاعبة / كارما إسلام إسماعيل احمد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و. ⁠اللاعبة / ليلي احمد محمود حسين ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و ⁠اللاعبة / ملك باسم علي عبدالعاطي ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

جاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والاداري ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و ك / هاجر مصطفي ( المدرب العام ) وك / يوسف خالد احمد ( مدرب )

ك/ مصطفي الخراشي ( مدرب ) وك / ميرنا رسلان ( مدربة ) و ك / ندي جمعة ( مدربة ) وك / رنا مدحت ( مدربة ) وك / روينا سمير مبروك ( مدربة)

و ك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )