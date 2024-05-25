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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فراشات الجياد يحصدن ذهبيات جمباز الجمهورية

لاعبات الجياد
لاعبات الجياد

حصد نادى اصحاب الجياد عدد من الميداليات الذهبية في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ٨ سنوات (فردي  آنسات )  المقامة بالقاهرة بصالة نادي اتحاد الشرطة بفرع الدارسة الروتيشن الثاني وقد جاءت النتائج كالتالى. اللاعبة / تاليا امين السيد امين ، حصلت علي المركز الأول والميدالية الذهبية واللاعبة / تاليا محمد عبدالله يونس ، حصلت علي المركز الأول والميدالية الذهبية و ⁠اللاعبة / حبيبة محمد حمدي كمال ، حصلت علي المركز الاول والميدالية الذهبية واللاعبة / رقية احم عباس سيد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية  و⁠اللاعبة / ريتال احمد محمود السيد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و⁠اللاعبة / عائشة احمد بسام محمد ، حصلت علي المستوى الاول والميدالية الذهبية و ⁠اللاعبة / فريدة عبدالرحمن حربي محمد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية  و⁠اللاعبة / فريدة علي سعيد علي ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية 

٩. ⁠اللاعبة / كارما إسلام إسماعيل احمد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و. ⁠اللاعبة / ليلي احمد محمود حسين ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية و ⁠اللاعبة / ملك باسم علي عبدالعاطي ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية 

جاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والاداري ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و ك / هاجر مصطفي ( المدرب العام ) وك / يوسف خالد احمد ( مدرب )
ك/ مصطفي الخراشي ( مدرب ) وك / ميرنا رسلان ( مدربة ) و ك / ندي جمعة ( مدربة ) وك / رنا مدحت ( مدربة ) وك / روينا سمير مبروك ( مدربة)
و ك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )

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الجريدة الورقية