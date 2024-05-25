إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة.

وأوضح بدران أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي منها في مراكز ابوتشت ، نجع حمادي ، دشنا ، الوقف و قفط خلال الفترة من ٢٦ وحتي ٣٠ مايو الجاري.

فيما تنطلق المرحلة الثانية في مراكز قنا، فرشوط ، قوص ونقادة خلال الفترة من ٢ وحتي ٦ يونيو، وذلك بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة. مشيراً إلي توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والمشرف العام علي الحملة بالمحافظة إلي إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة والتي تجوب كافة القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب.

وأضافت الشهير أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤلى الإعلام بالمراكز لزيادة التوعية الصحية للمترددات.

وعلى صعيدا اخر أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن طرح مبنى شركة الازياء الحديثة بشارع الجمهورية بفرشوط للإستثمار ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بمكتبه ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وعزت قناوى رئيس مجلس ومدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ان مبنى شركة الازياء الحديثة بشارع الجمهورية يقع على مساحة 500 متر مربع وسيتم طرحه لاستغلاله في الأغراض التجارية وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة واستغلال الموارد بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بجميع القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وإنشاء مشروعات قومية.