ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والشيش بمطار برج العرب بالإسكندرية

نجح رجال جمارك مطار برج العرب الدولى بغرب الاسكندرية برئاسة سعد عبادي من ضبط محاولتي تهريب كمية من لوازم السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها وقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب

يفيد أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية اشتبه محمود غنيم رئيس الوردية في الراكب م.ع.ح والراكب ا.ى.ج مصريين الجنسية بسؤالهما عما اذا كان يودا الافصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملا اي اشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو تتطلب أي موافقات استيرادية او رقابية اجابا بأن بحوزتهما قطع غيار دون ان يوضحا صنفها أو نوعيتها وظهرت عليهما علامات القلق .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح وأحمد كامل وجرجس ثابت مأموري الفحص وشريف حسن مدير الإدارة فأفادوا بالاشتباه في 2 حقيبة تخص الراكب الاول و2 حقيبة تخص الراكب الثاني حيث تلاحظ وجود أجسام غريبة و كثافات مختلفة بهم

بالعرض علي هشام عقل مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من محمد عبد السلام رئيس قسم الحركة وأحمد محي ورفقه عبد الملك وصفيه مصطفى مأموري الحركة ومحمد فياض مأمور الامن الجمركي وصالح حميده رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي فتبين وجود 900 قطعة مستلزم سجائر و شيش إلكترونية cartridge كذا و 100 قطعة سائل شيش إلكترونية بحقائب الراكب الأول و 900 قطعة من ذات الصنف cartridge سجائر و شيشية الكترونية و100قطعة سائل شيش إلكترونية بحقائب الراكب الثاني .وبلغت قيمة المضبوطات بحوالى 210 ألف جنيه .

قرر سعد عبادي المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 7 و 8 لسنة 2024 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .