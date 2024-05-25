الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس سبورتنج: زياد السيسى بطل عالمى انتظروه بأولمبياد باريس

البطل زياد السيسى
البطل زياد السيسى وتكريمه وسط مجلس ادارة نادى سبورتنج

كرم مجلس إدارة نادي سبورتنج البطل العالمي زياد السيسي المصنف الثاني على العالم بسلاح السيف والمتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ 

ومن جانبه قال أحمد حسن رئيس مجلس ادارة نادى سبورتنج للوفد “ كل يوم نادى سبورتنج بيفاجىء محبيه ورواده بأبطال على مستوى العالم فى مختلف اللعبات دون ضجيج وهو مبدأ النادى أننا نعمل ونحقق نجاح وبعدها نحصد النجاح دون شو اعلامى ” 

وأكد حسن على أن البطل زياد السيسى بطل عالمى مطالبا المصريين بمتابعته بأولمبياد باريس متوقعا حصوله على لقب وميدالية عالمية 

وأختتم رئيس نادى سبورتنج حديثه مشيرا الى أن مجلس الادارة حرص على تكريم البطل زياد السيسى لأننا جميعا فخورين بإنجازاته الدولية التى ترفع علم مصر وأسم نادى سبورتنج ببطولاته 

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