القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين على السفن الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه في حوالي الساعة 3:50 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 25 مايو، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت القيادة عبر حسابها على منصة أكس:أإن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.