نيكي ميناج في حيازة الشرطة بسبب المخدرات (تفاصيل)

ألقت الشرطة الهولندية القبض على مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج بسبب حيازتها للمخدرات وذلك خلال تواجدها في مطار امستردام وهو ما وثقته البالغة من العمر ٤١ عام خلال بث مباشر نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام .

حفل نيكي ميناج

وظهرت ميناج خلال الفيديو وهي تتحدث مع موظفي المطار وهم يجبرونها على إرسال حقائبها عبر الأمن للتفتيش للمرة الثانية، وظهرت وهي تسأل أحد افراد الشرطة عن سبب احتجازها، ليجيبها أنها بحيازتها مخدرات، وهذا ما أنكرته تماما طالبة بحضور محاميها قبل أن تخطو أي خطوة.





نيكي ميناج

حفل نيكي ميناج الأخير

وكنت قد فاجأت نيكي ميناج، جمهور حفلها الذي أقيم في مدينة دالاس الأمريكية قبل ما يقرب من أسبوعين بإيقاف الحفل، لكي تتمكن من احتساء الشاى بالنعناع والليمون علي المسرح وذلك لإصابتها بالأنفلوانزا حسبما كشفت لجمهورها.

المطربة نيكي ميناج

من هي نيكي ميناج

مغنية ترينيدادية أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010، وسرعان ما حقق نجاحاً تجارياً، وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.

في عام (2013) اختيرت نيكي ميناج لتكون أحد لجنة الحكام في برنامج «اميريكان ايدول» في عام (2014) مثلت في فيلم «المرأة الأخرى» وأطلقت ثالث ألبوم لها بعنوان the pinkprint الذي حاز على المرتبة الثانية في «بيلبورد هوت 200»، ومن عام (2010 -الآن) حققت نيكي ميناج ما يقارب ال (52 مليون دولار) وحازت على أكثر من (141) جائزة.