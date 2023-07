نيكي ميناج شخصية قابلة للعب في Call of Duty

أعلنت أكتيفيجن أن الموسم الخامس من Call of Duty سيضم نيكي ميناج كأول شخصية مشهورة يمكن لعبها من قبل "عميل".

ستظهر في Warzone و Modern Warfare 2 كجزء من CoD's "50 Years of Hip Hop Celebration، جنبًا إلى جنب مع Snoop Dogg و 21 Savage.

ظهر مشاهير آخرون بما في ذلك ليونيل ميسي وكيفن دورانت وسنوب دوج (عدة مرات الآن) في CoD في الماضي.

ومع ذلك، فإن نيكي ميناج هي "أول عاملة تسمي نفسها بنفسها في Call of Duty"، كما أشار المطور. "انتهى وقت اللعب؛ هذا ليس 'Chill Nicki'؛ هذا هو Red Ruby Da Sleeze، في إشارة إلى مسار Minaj والفيديو الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام.

ستظهر نيكي ميناج وستكون لها واجهة متجر خاصة بها لاحقًا في الموسم الخامس، ومن المحتمل أن تشمل العناصر المعروضة للبيع البندقية الوردية الساخنة الموضحة في الصورة أعلاه.

تمت معاينة مظهر نيكي ميناج العام الماضي في مقطع فيديو على YouTube يسمى Squad Up، والذي ظهر أيضًا Lil Baby و Bukayo Saka و Pete Davidson - على الرغم من عدم وجود أي معلومات عما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيظهرون أيضًا في CoD في وقت ما.

يعرض موقع الموسم الخامس أيضًا معلومات عن الآلة الفرعية ISO 9 ملم والبندقية الهجومية AN-94 وأسلحة أخرى.

قام CoD أيضًا بمعاينة الإضافات متعددة اللاعبين مثل الخرائط الجديدة للثروة الحيوانية و Petrov Oil Rig. وفي الوقت نفسه، يضيف Warzone 2.0 مواقع جديدة مثل ملعب Verdansk. سيشمل الموسم الخامس أيضًا الكشف عن Call of Duty 2023 (Call of Duty: Modern Warfare 3) - في Warzone. من المقرر إطلاق الموسم الخامس من Call of Duty: Modern Warfare II و Call of Duty: Warzone في 2 أغسطس عبر جميع الأنظمة الأساسية.