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الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والترجي.. تقدم أهلاوي بعد مرور 75 دقيقة

الأهلي
الأهلي

يستمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تقدمه على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

ونجح المارد الأحمر في الحفاظ على تقدمه خلال الخمس وسبعون دقيقة الماضية، حيث يرغب لاعبي الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.

تشكيل الترجي التونسي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح.

الوسط: جيلان الشعلالي، روجير اهولو، حسام تقا.

 الهجوم: حسام الدين غشة، ميديرو ساس، رودريجيز.

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