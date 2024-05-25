طرحة وبيجامة ستان تضع حسن شاكوش في مرمى سخرية الجمهور.. ومتابعون "قمر بالحجاب"

في الساعات القليلة الماضية، تسبب مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش في حالة من الجدل وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضع لها، وكانت المفاجأة ظهوره بطرحة على الرأس وبيجامة من قماش الستان، مما جعله في مرمى انتقادات المتابعين.

حسن شاكوش

حسن شاكوش في مرمى انتقادات الجمهور

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مجموعة من الصور من جلسة تصوير خضع لها عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام وفيسبوك، وعلق عليها كاتبًا "دائمًا مختلف"، وبسبب الإطلالة الغريبة التي ظهر بها، تحول محط سخرية الجماهير وتذكروا طليقته "ريم" التي قالت خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسة وهبة، أن طليقها تعمد ارتداء بيجامتها الستان وإرسال صورة لها، مما جعل الجمهور يقول أنها ملابس ريم طارق.

حسن شاكوش

حسن شاكوش

حسن شاكوش

حسن شاكوش حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطرحة والبيجامة

بعد نشر الصور بوقت قصير، انهالت التعليقات الساخرة والمضحكة من قبل الجماهير على الفنان حسن شاكوش، والتي جاءت كالأتي، "المهم يكون عن اقتناع بس"، "دي هدوم ريم وطرحتها"، "مبروك الحجاب المهم يكون عن اقتناع"، "الحجاب هياكل منك حته"، "هدوم ريم دي والا ايه والا ربنا هداك واتحجبت"، "نوع الطرحه يافنان"، "شكلك احلي بالحجاب بجد".

حسن شاكوش

حسن شاكوش

حسن شاكوش

وكان هناك مجموعة أخرى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سخروا من الأمر وعلى الفور تذكروا حديث طليقته ريم طارق عن ارتدائه ملابسها وجاءت التعليقات كالأتي، "مش دي البجامه بتاعت ريم"، "هدوم مراتو اللي اتكلمت عليها"، "حاجات ريم رجعهالها"، "بيجامه ريم وطرحتها ولا اي"، "هدوم ريم حرام عليك بجد".

حسن شاكوش

حسن شاكوش

طليقة حسن شاكوش: كان لابس البيجامة بتاعتي

في عام 2023، تفاجئ الجماهير بتصريحات صادمة قالتها ريم طارق طليقة حسن شاكوش، خلال لقاء لها ببرنامج 90 دقيقة وقالت ": كنت بلاقي بنات بتلبس قمصان النوم بتاعتي اللي في أوضة نومي ويتصوروا بيها وحاجتي اللي اتلبست ملقتهاش".

وتابعت ريم طارق حديثها : طلبت من حسن شاكوش 600 ألف جنيه حقي قال لا هما 400 ألف بس ووافقت، ولغاية دلوقتي مدفعهمش، وكان لابس البيجامة بتاعتي في الفيديو اللي نزله، وهاخد حقي قانوني".