تقسيمه قويه للاعبى الزمالك فى نهاية المران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء مودرن فيوتشر الأخير في الدوري تقسيمة فنية في ختام مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.