تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، تشكيل الفريق، في المواجهة المقررة أمام الأهلي مساء اليوم على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان التعادل قد حسم لقاء الذهاب بدون أهداف في تونس ويبحث كل منهما حسم مواجهة العودة للتتويج باللقب الأفريقي.

تشكيل الترجي التونسي..

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح.

خط الوسط: جيلان الشعلالي، روجير اهولو، حسام تقا.

خط الهجوم: حسام الدين غشة، ميديرو ساس، رودريجيز.

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.