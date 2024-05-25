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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف مستعمرة المنارة وزرعيت ومزارع شبعا ردا على اعتداءت الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مستعمرة المنارة و موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ، و ثكنة زرعيت، و دبابة ميركافا تتحصن داخله قوات إسرائيلية، ردا على اعتداءت الاحتلال في قرى لبنان وعلى الشعب الفلسطيني.

 

وفي السطور التالية تفاصيل العمليات حتى الآن :

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-‌‏2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

 

عند الساعة 16:15 من بعد ‏ظهر يوم السبت 25-5-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

 

الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي ‌‏وخصوصاً في المنصوري منذ أيام، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً ‏على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة وتم تدميرها.

وبعد متابعة لتحركات العدو في موقع المرج، رصد  مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا تتحصن داخله فكمن لها المجاهدون يوم ‏السبت 25-5-2024 واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

 

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