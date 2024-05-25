حزب الله يستهدف مستعمرة المنارة وزرعيت ومزارع شبعا ردا على اعتداءت الاحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مستعمرة المنارة و موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ، و ثكنة زرعيت، و دبابة ميركافا تتحصن داخله قوات إسرائيلية، ردا على اعتداءت الاحتلال في قرى لبنان وعلى الشعب الفلسطيني.

وفي السطور التالية تفاصيل العمليات حتى الآن :

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-‌‏2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

عند الساعة 16:15 من بعد ‏ظهر يوم السبت 25-5-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي ‌‏وخصوصاً في المنصوري منذ أيام، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً ‏على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة وتم تدميرها.

وبعد متابعة لتحركات العدو في موقع المرج، رصد مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا تتحصن داخله فكمن لها المجاهدون يوم ‏السبت 25-5-2024 واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.