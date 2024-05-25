الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. انطلاق أول معرض كتاب بالشلاتين واستمرار مهرجان النوادي

الأجندة الأسبوعية .. ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أجندة حافلة هذا الأسبوع تتضمن مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 30 مايو.

المشاركة بالمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

تشارك هيئة قصور الثقافة بعروض فنية متميزة بالمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحادية عشرة والمقامة بعنوان "حوار الطبول من أجل السلام"، تقدمها فرقتا الشرقية والإسماعيلية للفنون الشعبية في يومي الافتتاح والختام، وتشارك فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بفقراتها الإيقاعية المميزة يوم الثلاثاء المقبل، وينطلق المهرجان غدا الأحد في تمام التاسعة مساء من مسرح السور الشمالي، ويستمر حتى الأول من يونيو بعدة أماكن بالقاهرة.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يواصل فعالياته

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية في الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي، بقصر ثقافة روض الفرج، ومسرح السامر بالعجوزة. بجانب تقديم العروض المسرحية الخاصة بالموسم الحالي بجميع الأقاليم الثقافية بالمجان.

قصر الأنفوشي يشهد ختام الأسبوع الثقافي بمشروع "أهل مصر"

ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي مساء اليوم السبت ختام الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي نظمته الهيئة بمحافظة الإسكندرية، لمدة أسبوع تحت شعار "يهمنا الإنسان" باستضافة نحو 200 طفل من 6 محافظات: شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة، بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم وتمكينهم ثقافيا واجتماعيا.

انطلاق أول معرض للكتاب بالشلاتين

وضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية والنائية، يشهد قصر ثقافة الشلاتين، يوم الثلاثاء المقبل، انطلاق معرض الكتاب الأول بالشلاتين، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وبمشاركة دار الكتب المصرية ودار المعارف.

يقام المعرض لمدة أسبوع بالقصر، وتقدم خلاله أحدث إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المشاركة وتطرح هيئة قصور الثقافة خلاله مجموعة من متنوعة أحدث إصداراتها في مختلف السلاسل بأسعار مخفضة.

ختام مشاركة الهيئة بمعرض زايد لكتب الأطفال

وتختتم غدا الأحد فعاليات البرنامج الفني لقصور الثقافة والذي يشمل عددا من الورش والعروض الفنية لفرق الأطفال، وذلك خلال الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية تحت شعار "هيا نقرأ معا".

استمرار فعاليات ورشة "دور تتطور" بالمحافظات

وفي مجال الفنون التشكيلية تواصل هيئة قصور الثقافة طوال الأسبوع الورشة التدريبية "دور تتطور" التي تنظم بإشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالتعاون مع الفروع الثقافية في 12 محافظة، بهدف تدريب الشباب على إعادة تدوير خامات البيئة وتعزيز فكرة المشروعات الصغيرة.

ختام معرض مراسم دندرة

ومساء اليوم السبت تختتم فعاليات معرض ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والذي شارك به 16 فنانا تشكيليا بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس الترات الحضاري بمحافظة قنا.

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية والأدبية لنخبة من الأدباء والمفكرين، بالإضافة إلى الورش الفنية المقامة بالمحافظات، والافلام العربية والأجنبية التي يعرضها قصر السينما بجاردن سيتي بالمجان للجمهور.