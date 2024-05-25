ننشر القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتعد هذه المباراة ذات أهمية بالغة لكلا الفريقين من أجل الفوز باللقب الأفريقي وتتويج جهودهما بالبطولة الأقوى على مستوى القارة، حيث يأمل النادي الأهلي في التغلب على الترجي في المواجهة التي تقام على ملعب القاهرة وسط حضور جماهيري حاشد وذلك من أجل حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وننشر لكم اسم معلق مباراة الاهلي والترجي، ومن المنتظر بان تاتي مباراة الاهلي والترجي في اياب دوري ابطال افريقيا وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، كما كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن اسناد مهمة التعليق على أحداث اللقاء الناري بين الاهلي والترجي في نهائي دورى ابطال افريقيا للمعلقين: على محمد على وعصام الشوالي.

التقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

والآن لا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والترجي عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشرة أمام الترجي التونسي على القمر الصناعي نايل من خلال قناة bien sport hd6 عبر التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11054

الاستقطاب V

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 2/3

كما ستقوم قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي بإذاعة مباراة الأهلي والترجي اليوم عبر التردد UHF 32 ونوضح لكم طريقة استقبالها.

أذهب إلى الإعدادات، ثم إلى القنوات.

اضغط على توليف إعداد القناة، ثم توليف تلقائي.

بحث رقمي فقط وانقر على تم، اختر قناة تايم سبورت.

ويقود الأهلي المدرب مارسيل كولر، الذي يأمل في تحقيق اللقب القاري الثاني عشر تاريخ بالنسبة للقلعة الحمراء والثاني له مع النادي، ويملك الأهلي سجلًا مميزًا في دوري أبطال إفريقيا بـ21 مباراة دون خسارة، وسيحتشد الجمهور الأهلاوي في مدرجات استاد القاهرة بتواجد أكثر من 53 ألف مشجع، كما تم تخصيص الدرجة الأولى يمين لمشجعي الترجي التونسي.