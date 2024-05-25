الاستعلام عن أهلية مسن توفى ولم يستدل عليه

طلبت نيابة منشأة ناصر الاستعلام عن أهلية رجل مسن توفى ولا يوجد أى أوراق تدل على هويته، وذلك للتصريح بدفنه، وتم تحرير محضر إدارى منشية ناصر تحت رقم 6129 لسنة 2024.

بداية الواقعة عندما عثر الأهالى فى منطقة الدويقة على رجل مسن وحالته الصحية متدهورة، فقاموا بنقله إلى مستشفى الشيخ زايد، لكنه توفى عقب تدهور حالته الصحية، ولم يعثر على أى أوراق تدل على هويته سوى اسمه "محمد شرابى"، ولم يستدل على أى فرد من أهليته وذلك للتصريح بدفنه.

لقى شاب مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية بالعياط، وتم نقله جثته إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شاب بإحدى قرى العياط، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى ملابسات الحادث، حيث تبين أن الشاب لقى مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.م" و شفيقه"م..م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة سيارة المجنى عليه ح.م " بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة سيارة المجنى عليه بالإكراه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا بعد أن تم استدراجه من قبل المتهم الأول وقاما المتهمين بإشهار السلاح الناري فى وجهه وتمكنا من الإستيلاء على السيارة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق اخر فقد أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك من المواطنين فى السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة اعترف بتحصله عليها من صاحب جراج له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على مراقب بامتحانات بالشهادة الإعدادية وإصابته بجرح 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تبين أن المتهمين شاب

ووالده وشقيقته بسبب خلافات سابقة بين الشاب والمجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزى، بوصول" ع م ع" 39 عاما مراقب بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بعزبة أبو عبده نطاق مركز أولاد صقر، بسحجات وكدمات وجرح طوله 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى، إثر تعدي من آخرين عليه، وتم تقديم الاسعافات الاولية له وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شاب والده وشقيقته، وأنهم قد تعدوا بالضرب على المجني عليه بعد انتهاء مراقبته على امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم ليس لها علاقة بالامتحانات، وتم ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.