كيف تحصل على مكافأة مالية عند الوصول لسن المعاش ؟ التأمينات توضح

تتيح التأمينات الاجتماعية للمشتركين فرصة الحصول على مكافآت مالية عند الوصول لسن المعاش، كما تحرص الهيئة على تقديم المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن تسهيل فرص الحصول على معاشات شهرية للمشتركين في التأمينات الاجتماعية.

ولكن هناك ضوابط للحصول على المكافأة المالية عند الوصول لـ سن المعاش، بحسب موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

- لكل مؤمن عليه تسري عليه عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأتي ضوابط الحصول على مكافآت مالية، كالتالي:

- يلتزم المؤمن عليه بدفع نسبة 1% من الاشتراك الشهري.

- يلتزم صاحب العمل بدفع نسبة 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريا.

- يتم إيداع المبالغ المذكورة في حساب شخصي يكون خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عائد استثمار عن تلك الأموال عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏.

‏- وتعمل الهيئة على استثمار أموال الحساب، ويتم الصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة عن الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.

- وفي حالة وفاة المؤمن عليه، يتم صرف الرصيد الموجود في حسابه لمستحقي المعاش وفقًا لأنصبتهم.

- وإذا كان لا يوجد سوى مستحق واحد يتم صرف المكافأة المستحقة إليه بالكامل، أنا في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يتم الصرف للورثة الشرعيين.