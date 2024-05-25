وزير الاتصالات يتفقد معهد"ITI" ومركز "CRETIVA" بجامعة قناة السويس

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تأهيل الشباب لمستقبل سوق العمل في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل الحر - خاصة طلاب الجامعات وخريجيها عن طريق تقديم خدمات تدريبية واستشارية وإقامة ورش العمل، والبرامج التدريبية والمسابقات، مُشيراً إلى أن تواجد "كرياتيفا" و " معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" داخل الجامعة، وفر خدمات متعددة للطلاب والخريجين، ورواد الأعمال من إقليم قناة السويس وسيناء بصفة عامة، وطلاب وخريجين جامعة قناة السويس بصفة خاصة، مشيراً إلى أنهم أكبر مستفيد من خدمات المركز.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إلى جامعة قناة السويس اليوم السبت الموافق 25 مايو لتفقد بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة والتي تضم معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITI) ومركز إبداع مصر الرقمي (CRETIVA).

كان في استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة.

ومن جانبه - أشاد الدكتور عمرو طلعت بالنماذج المُشرفه التي رأها اليوم من الحاصلين على الدورات - من البراعم إلى الخريجين - التي ينظمها مركز كريتيفا ومعهد ITI



مؤكداً أن "المصري" يُثبت دوماً أنه لو اتيحت له الفرصة للتحصيل العلمي يتفوق وبجدارة، لافتاً إلى أنه حين يلتقي بهذه النماذج من التُدريبين يزداد ثقة بضرورة المواصلة والاستمرار والتركيز على تقديم برامج متميزة ، مشيراً إلى أن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل للتنمية، مطالباً الخريجين والبراعم بالاستمرار في تحصيل العلم، فلكل منهم يُمثل قصة نجاح أساسها المثابرة.

هذا وقد بدأ الدكتور عمرو طلعت الزيارة بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا Creativa بمقره بالجامعة.

وكان في استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز - المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و مساعد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لشئون تطوير بيئه الأعمال، والدكتور حسام عثمان مستشار الابداع التكنولوجي لوزير الاتصالات ومشرف على قطاع الإبداع بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال(TIEC)، والدكتور أحمد فؤاد رئيس قطاع رياده الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC).



وإيمان نصر مدير مراكز إبداع مصر الرقمية (كرياتيڤا)، وأحمد سالم مدير برامج مراكز إبداع مصر الرقمية، والدكتورة ياسمين محمد حسن منسق برامج كرياتيڤا الإسماعيلية.

حيث استمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عرض حول إنجازات المركز الذي قدم خدماته إلى أكثر من 28 ألف من طلاب وخريجي إقليم قناة السويس وسيناء، من خلال عقد لقاءات تعريفية عن ريادة الأعمال، وتنظيم معسكرات استخراج الأفكار، وبرامج الاستشارات في ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم المسابقات، والماراثونات، و برامج حاضنة الأعمال.

بالإضافة إلى عرض مساهمات المركز في مساعدة الشباب على الالتحاق بالوظائف في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال برنامج التطوير المهني التي تشمل: ورش التخطيط المهني، والبحث عن وظيفة، وكتابة السيرة الذاتية، وورش مهارات المقابلة الشخصية، مع استعراض جهود المركز في نشر ثقافة العمل الحر، ونشر التوعية التكنولوجية بين الشباب و تحويل مصر الي مجتمع رقمي.

وبالقاعة الرئيسية بمعهد الITI - كان في استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ، المهندس أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات ، الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات ، الدكتورة إيمان عزب مدير فرع ITI الجامعة والدكتور أسامة عمار المدير الإداري لمعهد lTI بالجامعة.

وخلال لقاء مفتوح تم عرض نماذج من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمتها الدكتورة إيمان عزب، كما قامت الدكتور هدى بركه بعرض لنماذج من خريجي مبادرات مصر الرقمية.

وواصلت الدكتورة إيمان عزب نماذج من محترفي تكنولوجيا المعلومات من متدربين وخريجين من العاملين بالشركات عن بعد، كما قام المهندس أحمد الظاهر بعرض نماذج من الشركات الناشئة والعاملين المستقلين، فضلا عن تقديم نماذج من خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية.

وخلال الزيارة- تفقد وزير الاتصالات البرامج التدريبية الجارية بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات.

وانتهي اللقاء - بالتقاط صور تذكارية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خريجي معهد الITI ومركز CRETIVA بمشاركة قيادات جامعة قناة السويس.