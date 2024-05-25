ضبط المتهمين بالتعدي على مراقب بامتحانات الإعدادية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على مراقب بامتحانات بالشهادة الإعدادية وإصابته بجرح 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تبين أن المتهمين شاب ووالده وشقيقته بسبب خلافات سابقة بين الشاب والمجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزى، بوصول" ع م ع" 39 عاما مراقب بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بعزبة أبو عبده نطاق مركز أولاد صقر، بسحجات وكدمات وجرح طوله 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى، إثر تعدي من آخرين عليه، وتم تقديم الاسعافات الاولية له وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شاب والده وشقيقته، وأنهم قد تعدوا بالضرب على المجني عليه بعد انتهاء مراقبته على امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم ليس لها علاقة بالامتحانات، وتم ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق اخر فقد تُجري النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل عدد من النساء بإحدى المجتمعات العمرانية، وذلك داخل الديوان العام للنيابة العامة بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

واكتشف رجال الأمن في محافظة بورسعيد، وجود جثمان لسيدة على إحدى جنبات محور 30 يونيو، واتضح بعد إجراءات عديدة بواسطة النيابة العامة، أن الجثة ضمن مجموعة من الجثث التي تم قتلها بنفس الطريقة، وترجع إلى "سفاح التجمع"

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على سفاح التجمع، وذلك عقب مقتل 3 سيدات، وتشير المعلومات إلى أن المتهم كان يعمل مدرسا بمدرسة خاصة، وتم فصله من العمل، وكان المتهم يستقطب السيدات داخل شقة بكومباوند فى القاهرة.

وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فتم تحرير محضر بالواقعة وقامت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة، وتم تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وتمكن رجال الشرطة إلى أن المتهم "يدعى ك . س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت الواقعة التي قادت رجال الشرطة إلى فك لغز الجريمة، وقادت للقبض على المتهم هي العثور على جثة ببورسعيد وبربط الوقائع وتتبع المتهم تبين أنه وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وتقوم أجهزة الأمن بفتح تحقيقات موسعة مع المتهم للوقوف حول نشاطه الإجرامي، ويجري استجواب المتهم لمعرفة جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفى سياق اخر فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، حيث تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية – 2 سلاح أبيض – عدد من مفاتيح دراجات نارية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

وضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول حال استقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفي لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالي من داخلها، وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" - لدى عميله "حسن النية"، واعترف بإلقائه الحقيبة بأحد الشوارع وبداخلها التابلت، وسماعة الأذن خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالي.

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة 2 سماعة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر من مبنى مدرسة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.