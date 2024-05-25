مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي (الإياب) يلا شوت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد بكل حماس وتركيز لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، والتي ستقام اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024. يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة للأهلي للتتويج بلقب البطولة القارية المرموقة، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تلقت الجماهير المصرية والعربية خبراً ساراً بنقل المباراة عبر مجموعة كبيرة من القنوات، بما في ذلك قناة بي إن سبورت الرياضية وقناة أون تايم سبورت الأرضية. ومن المؤكد أن هذا النقل الواسع سيزيد من حماس المشجعين وسيجعلهم على استعداد لدعم فريقهم المفضل في المباراة الحاسمة.

يتطلع النادي الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه في هذه المباراة، حيث يتمنى الفوز بأقل تقدير بهدف دون رد لتحقيق اللقب الغالي. ومع إقامة المباراة على أرض مصر وتحديداً على استاد القاهرة الدولي، فإن الأهلي يسعى للاستفادة من دعم جماهيره الوفية والمتحمسة لتحقيق النجاح.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وتعد قناة بي إن سبورت HD6 هي القناة الحصرية التي ستقوم بنقل المباراة، مما يمنح المشجعين الفرصة لمتابعة الأحداث والتوترات في الملعب عبر شاشاتهم.

بالنظر إلى أهمية المباراة وتأثيرها على مستقبل الفريقين في البطولة، فإنه من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شرسة وإثارة كبيرة، حيث ستتواجه قوتاً كبيرتان في عالم كرة القدم الإفريقية.

بهذا السياق، فإن الجماهير متحمسة لمتابعة المواجهة الحاسمة وتشجيع فريقها المفضل في رحلة البحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والذي يعد من أبرز البطولات القارية المرموقة في عالم كرة القدم.

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تشكيلة الاهلي امام الترجي اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد (أحمد نبيل كوكا)، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق (محمد مجدي أفشة)

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

تشكيلة الترجي امام الاهلي اليوم