رئيس «القاهرة للبترول» يستعرض مشروع إنشاء 12 صهريج مواد بترولية بمسطرد

اطلع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

استعرض المهندس وائل رزق، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة بتروجت، والتى تشمل مشروع إنشاء 12 صهريج مواد بترولية مختلفة، ومشروع الخلط الآلي للبنزين بأنواعه لمواكبة المواصفات العالمية بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة إطفاء جديدة لشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

ووجه «الملا» بالانتهاء من المشروعات ذات الاولوية فى منظومة توفير المنتجات البترولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع، وباستخدام أحدث النظم والتقنيات المتطورة والحفاظ علي البيئة، كما شدد وزير البترول، على أهمية الاستمرار فى تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

يأتي ذلك خلال زيارة وزير البترول، التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة.

رافق الوزير خلال الجولة، الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارةالمركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع والكيميائى جمال فتحى مستشار الوزير للسلامةوالبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس احمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على والنقل والتوزيعالمهندس أيمن عبد البديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .