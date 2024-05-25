قافلة طبية بقرية طيبه 1 بالعامرية غرب الإسكندرية

ضمت ٩ تخصصات طبية!!

نظمت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، قافلة طبية بقرية طيبه 1 بوحدة طيبه لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 18 كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي العامريه العام ).

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.



ضمت ٩ تخصصات

وصرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 59 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1580 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 199 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 112 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 3 اشعة سينية علاوة على فحص 191 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 512 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

قرية سند

و في سياق متصل نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ايضا ، قافلة طبية بقرية سند 3 يومي الاحد والاثنين 19 و 20 مايو بوحدة سند 3 الصحية بقرية سند 3 بمنطقة العامرية بالاسكندرية

والتي تبعد 17 كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي العامريه العام ).

ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 56 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

كما تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1622 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 10 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

FB_IMG_1716641014505

FB_IMG_1716640999143