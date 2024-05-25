السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: استئناف إيطاليا تمويلها للوكالة خطوة إيجابية وجيدة

الأونروا
الأونروا

 

رحب القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا إيناس حمدان، باستئناف إيطاليا تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية والجيدة. 

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وقالت حمدان، اليوم السبت إن الظروف مأساوية وكارثية في قطاع غزة، وأن تقديم الدعم للأونروا يطيل عمر العلميات الإغاثية التي يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين، في جميع المناطق، مؤكدة أن أزمة تمويل الوكالة لا تزال قائمة كون أن أكبر مانحين أساسيين وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، لا تزالان تعلقان الدعم مما سيخلق فجوة في التمويل. 

وأضافت أن السكان في قطاع غزة يعتمدون بشكل شبه كامل على ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية سواء صحة وتعليم وغذاء وغيرها، محذرة في الوقت ذاته، من أن الأوضاع تزداد صعوبة وكارثية داخل القطاع في ظل الإغلاق المستمر للمعابر وتقييد أعداد الشاحنات، فضلا عن انتشار الأمراض والنزوح المستمر ومحدودية المواد الغذائية والإغاثية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قد أعلن في وقت سابق اليوم، استئناف بلاده تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".

 

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