بالفيديو ..الكوربيه كشف قصص عودة صفقات الاستحواذ في البورصة المصرية

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع سامح ناصف رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية::... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. ... عودة صفقات الاستحواذ بعروض متدنية إهدار لقيمة اصول الشركات

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لآلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة...حيث أنه تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير الضوابط المنظمة لعمل آلية التداول في ذات الجلسة (الإنترا داي) كأحد الأنشطة المتخصصة ، للتداول في سوق رأس المال، وذلك لتحقيق 3 مستهدفات تتمثل في تعزيز كفاءة أدائها بما يسهم في تعظيم السيولة والتداول، ويسهم أيضا في التأكد من سلامة التعاملات وتحقيق الهدف الأساسي للرقيب على القطاع المالي غير المصرفي وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

يسمح التعديل المرتقب للمتعاملين في السوق بزيادة عدد الأسهم المسموح التعامل عليها كنسبة من عدد الأسهم المقيدة للشركة ببورصة الأوراق المالية وذلك بهدف زيادة أحجام التداول وتشجيع المتعاملين على زيادة عمليات التداول التي تتم من خلال هذه الآلية.

يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة الخاصة بتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز كفاءة أداء سوق الأوراق المالية ودعم عملية إدارة المخاطر لدى الشركات العاملة في الأوراق المالية.

يشار إلى أن الرقابة المالية قد قامت مؤخرا بالاجتماع مع شركات الوساطة وامناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة في اعداد الدراسات الائتمانية على عملاء الهامش لما لذلك الامر من اهمية كبيرة في تحديد قيمة التمويل الهامشي بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو مرتفع ام متوسط ام منخفض المخاطر وذلك حرصا منها على التاكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

كما تحتوي الحلقة أيضا على ... "أودن للاستثمارات" تجهز شركات لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسي...حيث تجري شركة أودن للاستثمارات المالية هيكلة مالية وفنية وإدارية شاملة لعدد 3 شركات تعمل في مجال المقاولات والتطوير العقاري، وذلك تمهيدا لطرحهم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسي بالبورصة.

قال هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة اودن أن الشركة تواصل دورها في العمل على تأهيل وهيكلة الشركات، وإدراجها بسوق الأسهم، وتحويلها من شركات عائلية إلى شركات مساهمة عملاقة، صاحبة كيان كبير.

أضاف "السيد" أن الشركتين اللتين سيتم قيدهما وادراجهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ رأسمالهما 120 مليون جنيه، حيث يبلغ رأسمال الشركة الأولى 70 مليون جنيه، والثانية 50 مليون جنيه.

أشار إلى أن الشركة التي يتم تأهيلها وهيكلتها بالسوق الرئيسي يبلغ رأسمالها170 مليون جنيه، كما أشار إلى أن الشركات الثلاث الذي يتم تجهيزهم سيتم تداولهم في غضون 3 أشهر.

نجحت شركة "أودن للاستثمارات" في دورها على أكمل وجه، حيث ساهمت الشركة في نقل العديد من الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، منها ديجيتايز للاستثمار، وغيرها من الشركات الأخرى، بالإضافة أيضا إلى الهيكلة التي تقوم بها الشركة للعديد من الأسهم، كنموذج يتسم بالاحترافية.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "إي فاينانس للاستثمارات" تغزو مجال ميكنة الضرائب العقارية بمنظومة احترافية

قال أبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن شركة اي تاكس احد الشركات المملوكة لمجموعة إي فاينانس ووزارة المالية ستقوم بعملية ميكنة مصلحة الضرائب العقارية، وهو قطاع ضخم ورئيسي داخل الاقتصاد المصري حيث تشير التقديرات أن مصر بها ما يقرب من 30 مليون عقار.

أضاف سرحان في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن دخول الشركة في هذا المجال يوفر بنية تكنولوجية قوية لإدارة المنظومة سواء من حيث الاقرارات الضريبية أو الاعفاءات أو عمليات المدفوعات نفسها، وسيسهم عملية الميكنة في تبسيط تلك الاجراءات وتسهيلها على المواطن بشكل كبير وهو هدف أساسي يحظى باهتمام في الشركة.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن نتائج أعمالها عن الربع الاول محققة قفزة في الايرادات بنحو 50% لتصل إلى 1.150 مليار كما قفزت الارباح بنحو 64% لتسجل 463 مليون جنيه

أشار "سرحان" إلى أن تحسن هوامش الربحية إلى اكثر من 55% لهامش مجمل الربح وأكثر من 40% لهامش صافي الربح، يشير إلى أن المجموعة لا تقوم بزيادة الايرادات والارباح فقط ولكن تقوم بذلك بطريقة تحقق أعلي عائد لمساهميها من خلال التركيز على القطاعات ذات الربحية العالية وكذلك تنفيذ خطط محكمة لإدارة النفقات بصورة لا تؤثر على أعمال الشركة وفى نفس الوقت تسهم فى قفزات متتالية فى هوامش الربحية

أوضح أن الاستحواذ على حصص في شركتي مدفوعات رقمية وهما الأهلي ممكن وايزي كاش، وفقاً للخطة الاستراتيجية لاي فاينانس والتي رأت ضرورة التواجد فى سوق المدفوعات الرقمية غير الحكومية واقتناص حصص تتناسب مع مكانة إي فاينانس كأكبر مؤسسة استثمارية فى التكنولوجيا المالية فى مصر، كما أن عملية الاستحواذ ستضيف إلى انتشار خدمات المجموعةعلى نطاق واسع داخل مصر كما سيسهم فى خلق الكثير من الاعمال المشتركة بين شركاتنا التابعة والشركات التي تم الاستثمار، كون أن المجموعة تسعى لتحقيق أكبر عوائد لمساهمينا على المدي الطويل.

كما يتضمن البرنامج... " حماية المستثمر يدعم شركات السمسرة المستحقة لجهاز"SMS" بمبلغ 30 الف جنيه...حيث علمت "الوفد" أن صندوق حماية المستثمر برئاسة محمود منتصر وافق على دعم شركات السمسرة التي لا تمتلك أجهزة تسجيل، وارسال رسائل للعملاء"SMS" .

كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية قد أرسلت خطابا في مارس الماضي إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التي لا تمتلك أجهزة التسجيل وارسال الرسائل للعملاء، كما تم الاستفسار من "تي للكمبيوتر لاستطلاع تكلفة برنامج التسجيل، وردت الشركة بأن تكلفة الجهاز تصل إلى 3 الاف دولار.

كما علمت "الوفد" حماية المستثمر وافق في اجتماعه الأخير على دعم الشركات بمبلغ 30 ألف جنيه، لكل شركة تقوم بتقديم اوراقها ومستنداتها، ومدي احقيتها في الحصول على الدعم.

طلب حماية المستثمر من شركات السمسرة المستحقة للجهاز تقديم حافظة مستندات تضم الأوراق اللازمة والمطلوبة من جانب الصندوق، لصرف المبلغ المقرر.

كانت نحو 80 شركة سمسرة من إجمالي نحو133 شركة قد طلبت دعما من الصندوق لعدم قدرتها على تحمل تكلفة هذا البرنامج الذي يوفر الحماية لأموالها.

أصدرت الرقابة المالية مؤخرا كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية ، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستوى 28000 نقطة، مدعوما بمشتريات المستثمرين.

كما تتوقع أن تكون مستويات المقاومة عند منطقة 27200 نقطة، كمستوى أول ومستوى 27500 نقطة مستوى ثان....كما تتوقع أيضا أن تكون نقاط الدعم عند مستوى 26300 نقطة .