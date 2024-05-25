أبرز تصريحات أحمد العوضي في "واحد من الناس" بعد تصدره تريند "x"

لليوم الثاني علي التوالي تتصدر تصريحات النجم أحمد العوضي، مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، تريند رقم واحد منصة "x" ، والثالث علي اليوتيوب والتاني علي جوجل.

وكان حل "العوضي"، ضيفا عبر تطبيق الزووم نظرا لسفره خارج مصر وصرح بالعديد من التصريحات المهمة ومنها: -

أكن كل الاحترام والحب لياسمين عبد العزيز ولو اراد الله عودتنا بالتأكيد هنرجع.

شرف لي ان اقدم فيلم مع النجمة ياسمين عبد العزيز وهذا يسعدني ونجحنا معا قبل ذلك.

ياسمين عبد العزيز لها مكانة كبيرة عندي وأنا ايضاً لي مكانة كبيرة عندها.

من منطقة شعبية وكنت أحلم بتقديم دور البطل الشعبي الذي يتمسك بالعادات والتقاليد.

فكرة مسلسل " حق عرب " تعود لي وللمؤلف واسم "عرب السويركي "من اختياري.

اصيبت باختناق بسبب مشهد الحريق في مسلسل “ حق عرب”.

طفولاتي وشبابي بمنطقة عين شمس واهدي نجاح العمل إلي كل إنسان وقف بجانبي.

هدي النجاح الي أبويا الروحي الفنان نور الشريف ، وهو من قام بدعمي ووقف بجانبي.

لا أميل الي أن يكون هناك جزء ثاني من مسلسل "حق عرب " واحب ان أقدم أدوار متنوعة.

ربنا نجاني من حادث السيارة بفيلم "هبوط اضطراري"، وقام السقا بذبح عجل.

قصة مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.