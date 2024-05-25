وزير الاتصالات: 1000 ماكينة صراف آلي جديدة بمكاتب البريد

خلال زيارته في الإسماعيلية:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة على مستوى الجمهورية في يونيو المقبل ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلى 2800 ماكينة، للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال مرافقته اليوم السبت اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لافتتاح مبنى بريد الإسماعيلية الرئيسي، الذي يضم مكتب بريد ومركزًا للتوزيع والخدمات اللوجستية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.

ويقدم المكتب كافة الخدمات الحكومية، والبريدية، والمالية المتكاملة، وخدمات مصر الرقمية مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات سداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي، وخدمات التوفير البريدية.

رافقهما في الجولة الافتتاحية، المهندس عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي يأتي استكمالًا لسلسلة افتتاحات مكاتب البريد الجديدة والمطورة على مستوى الجمهورية، في ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصري وزيادة فروعه والتوسع في الخدمات التي يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجي العالمي، موضحًا أنه على مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، وأكشاك بريدية، ومكاتب بريد متنقلة، ليصل إجمالي منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية، منهم أكثر من 3950منفذًا بريديًّا تم تطويره.



وأكد محافظ الإسماعيلية على أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة من أجل تطوير البنية الرقمية لهيئة البريد ورفع كفاءتها، واستخدام أحدث التطبيقات والنظم العالمية، لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية، وتوظيف هذه التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المواطن المصرى من الخدمات، وإحداث نقلة نوعية تتواكب مع التطورات التي تشهدها الدولة بشكل آمن وموثوق به وبسعر في متناول الجميع.

ومن جانبه، قال المهندس عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي يأتي في إطار خطة تطوير الهيئة الاستراتيجية الشاملة والتي تتضمن افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة جميع المكاتب الحالية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكي يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وبصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وعمالة مدربة على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

فتح الحساب الذهبي ذو العائد اليومى بفائدة 16%

يذكر أن مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي يعد من أكبر المكاتب البريدية على مستوى محافظة الإسماعيلية، بمساحة تتعدى 380 متر يقدم خدماته البريدية والمالية والحكومية لجميع عملائه الكرام خلال مواعيد العمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويقدم المكتب العديد من الخدمات، ومن أحدث الخدمات التي تم تقديمها، فتح الحساب الذهبي ذو العائد اليومى بفائدة 16%، وفتح حساب التوفير ذو العائد المقدم بفائدة 15% كما يقدم العديد من الخدمات الأخرى المنوعة لإرسال الطرود والسريع والإيزي بوكس، بالإضافة إلى خدمة وصَّلها.

كما يقع مبنى الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسماعيلية، أعلى مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي،ومكون من خمسة طوابق، ويبلغ عدد مكاتب المنطقة 57 مكتب بريد منتشرين بجميع أنحاء المحافظة منها عدد أربع سيارات متنقلة، وكذلك أربعة مكاتب تقع داخل مجمعات حياة كريمة.