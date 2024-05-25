وزير البترول: المستودعات الجديدة بـ "مسطرد" تعظم القدرة الإنتاجية والتخزين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدء تنفيذه فى 2016، وأن استخدام التحول الرقمى فى مصافى التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء أصيل من هذه الاستراتيجية لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية، بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفات والأكواد المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة، وأوضح «الملا» أهمية منطقة مسطرد البترولية، والتى تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية فى مصر، لما لها من دور فعال في منظومة توفير امدادات الوقود بالسوق المحلي، خاصة وأنها تشمل الانشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع، وأن ماشهد ته تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة من أعمال تطوير يدعوا للفخر، والذى ساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة البترولية وتحسين البيئة المحيطة.

وأضاف وزير البترول، أن المستودعات الجديدة الجاري إنشاءها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد، ستسهم إيجابيا فى تعظيم القدرة الإنتاجية وعمليات التخزين و التدفيع لشركات التوزيع والتسويق لتواكب التنمية الاقتصادية المستهدفة، لافتاً أن جميع المستودعات تم ربطها رقمياً مع هيئة البترول لتعطى بيانات لحظية للارصدة بهذه المستودعات.