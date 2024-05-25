"حقوق وواجبات العمال" ندوة تثقيفية للعاملين بمصنع سكرإدفو

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، اليوم السبت، ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو حول حقوق وواجبات العمال وحثهم على الإنتاج والنهوض بأحد أهم القلاع الصناعية وزيادة العملية الإنتاجية بما يساهم بدوره فى زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"مهنتك مستقبلك"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار تنفيذ رسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجيه والتوعية والإرشاد، ثم تنفيذ أحكام القانون فى ظل توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتعظيم دور التثقيف للعاملين بكافة القطاعات الخدمية، والرد على جميع استفساراتهم حتى يؤدى ذلك لاستقرار بيئة العمل، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج.

ولفت إلى أنه قام بإلقاء الندوة محمود عيسى مدير مكتب عمل إدفو بمقر الشركة، فيما قدم المشاركون بالندوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأيضاً لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عوناً لهم فى الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات، كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات التى حصلوا عليها.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

انطلق اليوم السبت ماراثون إمتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2023/2024 بمحافظة أسوان، والتى تستمر حتى 27 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى.

وأوضح أنه تم الاستعداد المبكر من قبل مديرية التربية والتعليم والمحليات، من خلال تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكل الأجهزة والمستلزمات، وهو الذى يتكامل مع الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 15 ألفا و 433 طالبا وطالبة موزعين داخل 61 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن طلاب الدبلومات الفنية " الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى والمزدوج يؤدون الامتحانات النظرية التحريرية خلال الفترة من 25 مايو إلى 6 يونيو القادم، ليعقبها الامتحانات "العملية والمعملية " فى الفترة من 8 إلى 27 يونيو، على أن تتوقف الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.